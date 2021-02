A Parma un derby che sa di salvezza, il Bologna dipende da Orsolini

Arriva Antov, ma gli occhi a Casteldebole sono puntati tutti su Orsolini.

L’ex Ascoli non si è allenato per un affaticamento muscolare, rimanendo all’Isokinetic a fare terapie. Dal club trapela fiducia, ma la sua presenza per domenica si deciderà fra oggi e domani. Nel caso pronto Skov Olsen, ultima volta da titolare a inizio ottobre contro il Benevento. Da lì solo 82 minuti in campo per il danese. Nella delicata sfida al Tardini, Mihajlovic dovrà far a meno sia di Medel che di Faragò. Dietro il dubbio rimane tra De Silvestri e Tomiyasu per il ruolo di terzino destro, nel caso si optasse per il giapponese è pronto Soumaoro al centro della difesa.Il Parma ha accolto solo ieri Graziano Pellè, mentre i nuovi acquisti Man, Zirkzee e Bani, ex di turno, sono già pronti per scendere in campo.

Fonte-Repubblica