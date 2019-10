Importantissimo riconoscimento per Riccardo Orsolini in merito alla passata stagione.

Questo pomeriggio ad Amatrice (RI) Riccardo Orsolini ha ricevuto il prestigioso premio intitolato a Manlio Scopigno, ex allenatore rossoblù degli anni Sessanta, come miglior “promessa mantenuta” della passata stagione. L’esterno rossoblù ha chiuso il campionato 2018/2019 con 8 gol segnati e 5 assist in 35 partite.