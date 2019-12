A Mihajlovic anche il premio ‘Vincenzo Cosco’

Dopo essere stato nominato allenatore dell’anno in Serbia e aver ricevuto il premio ‘leggenda dell’anno’ ai Gazzetta Awards, a Sinisa Mihajlovic è stato conferito anche il premio Vincenzo Cosco 2019.

Il riconoscimento è stato annunciato dall’onorevole Nicola Provenza, fondatore dell’associazione ‘Overtime – la vita oltre il calcio’, realtà che veicola messaggi positivi attraverso i sani valori dello sport. L’annuncio è arrivato a Matera, nominata città della cultura 2019 e dove si è tenuto il dibattito ‘Tu non sei in fuorigioco, organizzato dal’ASD Matheola Matera.

La lettera di ringraziamento di Sinisa Mihajlovic

“Onorevole Provenza, le scrivo questa lettera per esprimere la mia gratitudine per l’assegnazione del premio “Vincenzo Cosco”. Per me è un momento particolare e questo periodo di feste lo sto passando finalmente insieme alla mia famiglia. Proprio per questo motivo purtroppo non potrò essere presente alla consegna del premio. Ringrazio l’associazione Overtime per questo prestigioso riconoscimento e colgo l’occasione per ringraziarla ulteriormente per l’intervento fatto in Parlamento e per aver dato voce al mio messaggio in una sede così importante. In fede, Sinisa Mihajlovic”.

Il premio verrà consegnato nei prossimi giorni a Casteldebole.