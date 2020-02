Nella giornata di oggi a Casteldebole, il Bologna ricorda Niccolò Galli, giovane difensore rossoblu scomparso in un tragico incidente stradale il 9 febbraio del 2001.

A 19 anni dalla sua prematura scomparsa, la società rossoblu ha reso omaggio al giovane in presenza dei genitori Giovanni e Anna.

Insieme ai genitori anche moltissimi tifosi e amici che si sono uniti in preghiera per rendere omaggio e ricordare il difensore rossoblu.