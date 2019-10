A Cagliari largo ai giovani

Il Bologna che stasera si presenta alla Sardegna Arena lo farà con qualche cambio; non tanto tattico bensì negli interpreti. Le 3 partite da giocare in 6 giorni (ricordo che il Bologna incontrerà l’Inter sabato prossimo e non domenica) e qualche problemino fisico, per esempio per Poli, indurrà stasera lo staff tecnico a proporre un po’ di turnover. Maran dovrebbe giocare col solito 4-4-2 mentre Mihajlovic col solito 4-2-1-3. Dietro dovrebbero giocare i 4 che hanno fatto bene in casa con la Samp anche perché Dijks e soprattutto Tomiyasu non hanno ancora recuperato dai loro guai fisici. L’unica sorpresa in difesa potrebbe essere Denswil, ma togliere ora Bani non avrebbe molto senso. Poli dovrebbe almeno in partenza avere le chiavi del centrocampo spalleggiato con ogni probabilità da Svanberg, tenuto a riposo domenica scorsa. Poli contro la Samp è uscito con i crampi ma stasera dovrebbe farcela. L’ipotesi Schouten e Svanberg dal primo minuto la vedo un po’ un azzardo. Qualora l’ex Milan e Samp non dovesse farcela, sarebbe Dzemaili il sostituto. In attacco c’è la sensazione che possa giocare da titolare Santander. Gli altri 3 posti in avanti, salvo sorprese, dovrebbero essere riempiti da Orsolini, Sansone e Soriano.

Nel Cagliari, l’assenza del difensore Ceppitelli col vizio del gol si farà sentire. A centrocampo potrebbe riposare un turno Nainggolan ma pronto in panchina ad entrare in caso di bisogno. Sarà una partita interessante dal punto di vista tattico dove Soriano a centrocampo non dovrà lasciare troppo isolati Poli e Svanberg e al tempo stesso dovrà far da raccordo all’attacco quando la squadra di Sinisa avrà il possesso palla. La trasferta di Cagliari per il Bologna è stata spesso indigesta; stasera però sono convinto che se il Bologna riuscirà a non dare profondità alla manovra del Cagliari con Joao Pedro sempre molto bravo a partire e se riuscirà in attacco ad essere più concreto come nell’ultima uscita contro la Samp, allora ci saranno molte chance di ottenere un risultato positivo al netto ovviamente di qualche amnesia di Skorupski.

La panchina del Bologna offre anche qualche soluzione in più non solo numericamente. Ci vorrà un Bologna da corsa ma anche smaliziato, un giusto mix tra giovani e veterani. Panchinare Palacio in un turno infrasettimanale non è reato e comunque in caso di bisogno, a partita in corso potrà sempre entrare. E’ la partita da crocevia del girone di andata, sarebbe importante non sbagliarla anche perché tra 3 giorni arriverà l’Inter che avrà anche un giorno in più di riposo. Quindi, largo ai giovani ma con parsimonia. Poi con l’Inter si vedrà.