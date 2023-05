A Bologna arrivano in visita i campioni d’Italia

Lo scudetto è già cucito sul petto del Napoli da oltre tre settimane e le motivazioni tra gli azzurri potrebbero non essere altissime. Per il Bologna, invece, questa sfida vale un pezzo di Europa, anche se le quote Serie A della prossima giornata disponibili su Wincomparator ci dicono che il Napoli è favorito alla vigilia della gara del 37esimo turno in programma al Dall'Ara. Forti di 27 successi in 36 giornate, ovvero un incredibile 75% di vittorie nel torneo, i campani arrivano in terra emiliana dopo aver piegato in casa anche l'Inter con il punteggio di 3-1. Gli azzurri trovano un Bologna che è ancora in lotta per l'ottavo posto, a soli due punti dal Monza, e che nell'ultimo turno ha definitivamente cancellato le speranze di salvezza della Cremonese vincendo in trasferta per 5-1.