Tanti giocatori del Bologna sono impegnati con le proprie nazionali e ieri è stato il turno di Tomiyasu. Per lui e il suo Giappone, amichevole contro il Camerun. Il match è terminato 0-0 e il centrale rossoblù ha giocato tutti i 9o’ minuti al centro della difesa a 4. Una prestazione solida, per Tomiyasu e il reparto arretrato del Giappone, che non ha concesso praticamente nulla agli attaccanti avversari.