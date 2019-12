500 tifosi a Casteldebole per il primo allenamento post natalizio

Ieri il Bologna ha sostenuto il primo allenamento dopo la settimana di sosta. Sotto gli occhi vigili di mister Mihajlovic, Tanjga e lo staff tecnico, i giocatori hanno sostenuto un allenamento di una mezzoretta abbondante sotto al sole ma con clima particolarmente rigido. Alle ore 15 non si superavano i 4 gradi. Dominguez ha sostenuto assieme ai nuovi compagni il suo primo allenamento, unico giocatore assieme a Bani ad allenarsi con i calzoncini corti. Si sono limitati a fare dei semplici giri di campo, giri di campo che poi hanno proseguito a farli a gruppetti eseguendo anche delle diagonali questa volta in 4 gruppi, 2 da 5, 1 da 4 e un altro da 3.

Infatti, portieri a parte, erano in 17 a sostenere l’allenamento. Mancavano i sudamericani Medel, Palacio e Paz che hanno avuto un giorno in più di permesso e gli infortunati Dzemaili, Krejci e Santander che hanno svolto allenamento differenziato ma che in settimana, forse già stamani dovrebbero aggregarsi al gruppo. Chi resterà ancora fuori, sarà Dijks che sta recuperando dall’infortunio ma che non sarà completamente recuperato prima di febbraio. Bigon a bordo campo osservava l’allenamento ma col cellulare sempre incollato all’orecchio, sicuramente per cominciare a raccogliere già dai primi di gennaio i frutti di qualche trattativa di mercato imbastita nei mesi scorsi. Mihajlovic dovrà trovare la giusta collocazione a Dominguez, argentino dai piedi buoni e dal dinamismo sopra la media. Già nel giro della Nazionale Argentina, Nicolas può giocare da mediano o anche dietro le punte. In questo caso Mihajlovic dovrà essere bravo a far coesistere l’argentino con l’inamovibile Soriano. Giocatore dalle qualità eccelse, abbina anche quantità. Sarà un autentico jolly di centrocampo. Arriva dal Vélez Sarsfield e la sua giovane carriera, è già arricchita anche da 5 presenze e 1 gol con la Nazionale Argentina. Ne vedremo sicuramente delle belle. Intanto, Buon Anno a tutti con l’auspicio di un’infinita di gioie e soddisfazioni rossoblu.