Bologna femminile subito eliminato in Coppa Italia

Prima uscita amara per il Bologna femminile, sconfitto ed eliminato ai Sedicesimi di Coppa Italia per mano del Parma. Dopo l’iniziale doppio vantaggio rossoblù grazie a Gelmetti, nel secondo tempo le ospiti reagiscono e ribaltano la gara fino al 4-2 finale. Prima eliminazione dunque per il Bologna di Bragantini, ma ora partirà il campionato di Serie B nel weekend con l'esordio contro San Marino.