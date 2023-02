Zara: “Bologna, anche l’anno scorso eri partito bene…Motta? Solo complimenti”

"Secondo me ci sono tre cose su questa partita: innazitutto è una vittoria meritatissima, una prova maiuscola. Una grande capacità di rialzarsi dopo il goal e andare a vincere lì. Seconda, la Fiorentina sta facendo un campionato disastroso, sotto le ambizioni di inzio stagione, e questo va ricordato. Terza, il Bologna fa bene, tre vittorie nelle ultime quattro, è in grande momento di forma. Solo complimenti a Thiago Motta. Ma attenzione, l'anno scorso avevamo un punto di più, cosa significa? Che anche lo scorso campionato eravamo arrivati a questo punto, poi ci siamo sgonfiati. È comunque un Bologna che sta dimostrando che può stare a ridosso delle prime sette-otto tranquillamente. Il Bologna ha il dovere di provarci fino in fondo per arrivare a centrare il traguardo. È un campionato strano, può succedere di tutto. Ci sono altre sentenze che possono ribaltare il campionato, non solo la Juventus. Aspettiamo".