Fuochi: “Scariolo ritrova il roster completo. Dominguez? Bisogna decidere quanti soldi mettere”

"Su Teodosic la Virtus ha fatto un buon lavoro diplomatico - le sue parole - Oggi c'è stato il verdetto sul ricorso e la squalifica è stata commutata in sanzione da 15mila euro. Dopo un periodo di vacche magre, Scariolo torna ad avere a disposizione tutti, compreso Shengelia che sarà sul charter per Atene. Sarà una partita difficile, l'Olympiakos è in cima alla classifica, mi viene da dire trasferta proibitiva. Il pronostico è nettamente favorevole alla squadra di casa".