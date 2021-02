Mihajlovic: “Ottima partita e grande intensità. Gol di Mbaye? Non potevamo perdere”

Sinisa Mihajlovic ha ritrovato il suo Bologna, quello aggressivo, coraggioso, mai impaurito. La vittoria con la Lazio è soprattutto sua, alla centesima in A con i rossoblù, e di una squadra che sconfitto non solo la Lazio ma anche le polemiche post pullman gate. Sinisa si gode il successo:

“Abbiamo fatto un’ottima partita, altrimenti non potevamo vincerla due a zero – ha affermato – Dopo la parata di Skorupsky e il gol di Mbaye era impossibile perdere la partita. A parte gli scherzi siamo andati alti e aggradivi sulle seconde palle, abbiamo fatto tutto bene, e quando abbiamo preso palla abbiamo sbagliato alcune scelte su qualche ripartenza dove potevamo fare gol, però in generale sono molto contento della prestazione, abbiamo fatto una grande partita”.