Un buon Bologna soccombe 2-0 con la Juve

Ancora qualche rammarico per il Bologna. I rossoblù ci hanno provato contro la Juventus, soprattutto nel secondo tempo, ma sono ancora una volta mancati di cattiveria e precisione in zona gol, per i bianconeri, fermati anche da un super Skorupski, gol di Arthur su deviazione di Schouten e raddoppio nella ripresa di Mc Kennie.

Mihajlovic continua nel solco creato con il Verona, c’è Barrow prima punta e Palacio in panca, Pirlo si affida a Ronaldo-Kulusevski. Il primo tempo gira al minuto 15, da una parte c’è una salvifica deviazione di Chiellini che toglie il pallone dalle grinfie di Soriano su centro di Dijks, era gol già fatto, sul capovolgimento di fronte invece il destraccio di Arthur viene deviato da Schouten per l’1-0. Il Bologna qui subisce lo svantaggio e si concede alle scorribande bianconere, Skorupski è miracoloso su Ronaldo e Bernardeschi, mentre Cuadrado in contropiede si divora il raddoppio. A fine tempo si vede il Bologna, numero di Orsolini che salta Chiellini e Danilo, tiro a giro di Soriano che sibila a lato del palo.