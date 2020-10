Casini (Radiolina): “Il Cagliari arriva con l’umore giusto. Di Francesco teme il Bfc”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù, il collega Lele Casini di Radiolina, radio ufficiale del Cagliari, ha fatto il punto della situazione in casa sarda.

“L’umore a Cagliari è giusto, due vittorie in campionato e una in coppa per la squadra di Di Francesco sono un buon viatico. Dal punto di vista della rosa quasi tutti sono recuperati per domani e la partita di Coppa Italia ha dato indicazioni utili per Ounas e Pavoletti. Il progetto sta andando avanti e quando si vince ci si allena anche meglio”.