La presentazione dei nuovi sponsor di maglia del Bologna

Come era già emerso sui media, il main sponsor del Bologna per le prossime due stagioni sarà Facileristrutturare, azienda leader del settore con 70 sedi e 5mila affiliati. Il gruppo è nato nel 2014 ed è rappresentato dal 2017 da Paola Marella. Sul davanti apparirà anche il marchio Selenella, consorzio di produttori della provincia di Bologna ed eccellenza nel settore delle patate. Sponsor di manica sarà invece il marchio Scala, specializzato nei prodotti detergenti in ambito domestico. Sul retro, invece, resterà Illumia.

