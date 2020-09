Di Vaio: “Faremo il massimo per migliorare la rosa. Supryaga? Ci stiamo muovendo”

Intervenuto telefonicamente a ‘Federossoblù’, trasmissione di Radio1909.it con Lorenzo Bignami e Marcello Giordano, Marco Di Vaio ha parlato della situazione in casa Bologna nel giorno in cui prende il via ufficialmente il calciomercato.

Si parte dal ritiro senza Sinisa: “Il mister sta bene, è annoiato e non vede l’ora di uscire. Aspettiamo i due tamponi negativi. Purtroppo è una esperienza che abbiamo già vissuto. Quando speriamo di vederlo? Purtroppo il virus non ha un percorso uguale per tutti, ci auguriamo di averlo il prima possibile ma è difficile fare previsioni. Non dipende da noi”.