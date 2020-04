Venturi: “Vediamo la luce in fondo al tunnel, ora non sprechiamo quanto fatto”

Sergio Venturi, assessore alla sanità in Emilia Romagna, fa il punto della situazione riguardo l’emergenza Covid19 nel territorio regionale.

“Il mio primo pensiero va alle persone che per causa del virus sono venute a mancare. Oggi sono 75, un numero che progressivamente si riduce ma che fa ancora male. I nuovi decessi riguardano 12 residenti nella provincia di Piacenza, 25 in quella di Parma, 15 in quella di Reggio Emilia, 6 in quella di Modena, 10 in quella di Bologna (nessuno in territorio imolese), 1 in quella di Ferrara, 2 nella provincia di Ravenna, 1 nella provincia di Forlì-Cesena (nessuno nel forlivese), 2 in quella di Rimini. Un decesso si riferisce a un residente fuori regione.

In totale abbiamo 16.500 casi di positività, 608 in più rispetto a ieri. Circa il 3%, numeri in calo, che ci danno fiducia rispetto al contenimento. Abbiamo aumentato i tamponi, ci sono circa 7000 persone a casa in quarantena.

358 sono invece i ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri, è il dato giornaliero più alto di posti letti che si liberano”.