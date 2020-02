Anaclerio: “L’assenza di Soriano sarà molto pesante. Genoa squadra difficile”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato dell’infortunio di Soriano: “C’erano dubbi sulle condizioni di Orsolini e Barrow ma alla fine ci saranno entrambi. Peserà molto l’assenza però l’assenza di Soriano. È davvero un brutto colpo, è il fulcro della manovra rossoblu. Si rischia di perdere tantissimo sia in costruzione che in copertura. Svanberg sarebbe il cambio più logico, sulla carta. Non mi stupirebbe però un inserimento di Dominguez come trequartista. Nell’ottica di Mihajlovic al momento Svanberg sembra maggiormente inserito in mediana. Dominguez è un giocatore molto intelligente e secondo me potrebbe sorprendere molto in quel ruolo lì. Poi la logica, vista anche la grande prestazione di Svanberg a Roma, è molto probablie che sarà lui a scendere in campo”.

Scheda 1 di 6