24 ottobre, tanti auguri a Bulgarelli

Giacomo Bulgarelli è nato a Portonovo di Medicina il 24 ottobre 1940 e oggi avrebbe compiuto 80 anni. Con il Bologna ha collezionato 490 presenze ed è in assoluto il calciatore ad aver indossato più volte la maglia rossoblù. È stato un grande capitano ed è diventato una bandiera per aver dedicato tutta la sua carriera al Bologna. Fu l’unico bolognese nell’anno della vittoria dell’ultimo scudetto nel 1964. Indossava la maglia numero 8 che il Bologna non ha mai considerato di ritirare e forse sarebbe stata un’attenzione meritata per una carriera come la sua.

Grazie al Bologna e alle sue capacità, ha giocato anche in Nazionale. Queste non sono le uniche 2 maglie indossate nella sua carriera, perchè nel 1975 si trasferì in un club americano iscritto alla NASL, gli Hartford Bicentennials. La particolare curiosità è che i colori sociali erano gli stessi del Bologna, bianco rosso e blù, mischiati in maniera differente. Bulgarelli giocò solo per una stagione e fece 2 presenze.