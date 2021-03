14 per 28: così il Bologna 2.0 di Sinisa

Con la rete dell’1 a 0 firmata da Mbaye contro la Lazio, il Bologna ha ottenuto tre punti portando a segno il quattordicesimo giocatore diverso.

Una cooperativa del gol, quella della ragazzi di Mihajlovic, per ovviare alla mancanza di un vero centravanti, ferro che Sinisa batte ormai da due anni. E così, prima con Palacio, e ora con Barrow a fare le veci del numero 9, i rossoblù si trovano a quota 28 punti in classifica, con i due che insieme hanno portato appena 6 dei 32 gol complessivi segnati. Al prossimo esame di maturità ci sarà il Cagliari, squadra che di quei numeri 9, che tanto fanno gola al tecnico serbo, ne ha anche in eccesso: Joao Pedro, Simeone, Pavoletti e anche Cerri, ma che di gol ne ha segnati ben 6 in meno dei rossoblù emiliani. In attesa di aggiungere qualche nome nuovo alla lista dei marcatori, si spera di incrementare anche la tabella dei punti: è questo l’auspicio di tecnico e tifosi per il match di mercoledì.