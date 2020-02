Sono passati undici anni esatti dalla scomparsa di Giacomo Bulgarelli.

L’onorevole Giacomino ci lasciava il 12 febbraio 2009, lui che per tutta la sua carriera era stato colonna portante del Bologna senza mai cambiare casacca. Fu chiaramente tra i protagonisti dello Scudetto 1964 e per 16 anni grande interprete rossoblù. Debuttò il 19 aprile 1959 in prima squadra, chiuse la carriera nel 1975 dopo 392 partite e 43 reti. Onorevole Giacomino, salute!