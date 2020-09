1-1 per l’Under 17 contro la Lazio

Come riportato sul sito ufficiale del Bologna l’unica squadra del Settore Giovanile, oltre la Primavera, scesa in campo nel weekend per una gara ufficiale è stata l’Under 17 di Luca Vigiani. I ragazzi rossoblù sono usciti con un pareggio dal Centro Sportivo “Lauro Green Club” di Roma contro la Lazio.

Nella prima giornata di campionato, i nostri 2004, dopo essere passati in svantaggio al 18’ per il gol dell’attaccante di casa Crespi sono riusciti a recuperare grazie alla rete al minuto successivo del difensore centrale, Samuele Armaroli.

Prossimo appuntamento fissato per domenica 4 ottobre alle 15, al “Cavina” contro la Cremonese di Gianluca Temelin: i grigiorossi esordiranno proprio nel fine settimana, dato che la partita con lo Spezia di ieri è stata rinviata a data da destinarsi.

Da evidenziare: l’esordio in Under 17 per Wisdom Amey e Augustine Ofoasi, entrambi classe 2005. Mentre per il primo è la partita inaugurale con i 2004, il secondo continua ormai il suo percorso in pianta stabile con i compagni di un anno più grande.

TABELLINO:

LAZIO-BOLOGNA 1-1

LAZIO: Magro, Bedini, Quaresima, Marafini (92’ Nori), Ruggeri, Del Mastro, Rossi (73’ Tallini), Troise, Crespi, Napolitano (62’ Pagni), Legnante. All. Alboni

BOLOGNA: Albieri; Amey (72’ Montalbani), Stivanello, Maltoni, Corazza; Casadei, Maltoni, Ofoasi; Anatriello, Raimondo, Busato (80’ Corsi). All. Vigiani

Arbitro: Di Francesco di Ostia

Marcatori: 18’ Crespi (L), 19’ Armaroli (B)