Quali sono state le auto più vendute nel 2022

Toyota in testa

Toyota domina il mercato delle automobili riuscendo ad accaparrarsi le migliori vendite di più modelli. Al primo posto troviamo infatti RAV4 con vendite stimate di 1,016 milioni di unità in tutto il mondo. Nonostante un calo del 10% rispetto all’anno precedente la casa automobilistica mantiene il primato, vincendo su un totale di 95 mercati. Al secondo posto si posiziona Toyota Corolla Sedan con 992 mila unità. Nonostante sia arrivata al secondo posto questo modello di auto è certificato essere la più venduta nell’intera storia delle autovetture, che se infatti andiamo a sommare alle vendite della Corolla Cross che ammontano a 530 mila, abbiamo un totale di 1,5 milioni di unità vendute. Anche la Toyota Camry è arrivata tra le prime cinque posizioni, battuta di poco dalla Honda CR-V e dalla Tesla Model Y.

Tesla miglior veicolo elettrico

Che il veicolo elettrico rappresenti il futuro della mobilità non è di certo un segreto, ma ad avvalorare questa tesi troviamo in terza posizione tra le auto più vendute nel 2022 Tesla Model Y, mentre in decima posizione la berlina Model 3. Si ritiene che il boom di veicoli elettrici aumenterà vertiginosamente nei prossimi anni, soprattutto grazie all’aiuto dei vari governi che attraverso generosi incentivi e un abbassamento generale dei prezzi, renderanno l’elettrico alla portata di tutti. Probabilmente vista anche la propensione del mercato ad andare verso quella direzione, le vendite del prossimo anno potrebbero portare veicoli elettrici, o comunque ibridi, in cima alle classifiche.

La top 10

Come riportato in precedenza, a dominare su questa classifica è Toyota RAV4 con oltre 1 milione di unità vendute, in seguito Corolla Sedan con 992 e Tesla Model Y con 747. Al quarto posto si posiziona Honda CR-V, che con un totale di 733 mila unità vendute batte di poco Toyota Camry, che deve “accontentarsi” delle sue 673 mila unità. Ancora Toyota al sesto posto questa volta con Hilux, che raggiunge quota 632 mila. Settimo posto per Nissan e la sua Sentra, unico modello della casa automobilistica Giapponese che chiude con 566 mila unità. Ottavo e nono posto per Toyota Corolla Cross e Ford F-150, rispettivamente 530 mila e 525 mila unità vendute. l’F-150 è l’unico Pick-up presente in questa lista, nonché il più iconico di casa Ford. Chiude questa lista Model 3 di Tesla, l’elettrico che ha raggiunto quota 482 mila unità vendute.

Vendite complessive

Analizzando il mercato e mettendolo in rapporto con le vendite dell’anno precedente, ritroviamo un calo del 2% sul totale, questo valore è spiegabile attraverso una serie di fattori incontrollabili quali l’interruzione della catena degli approvvigionamenti causata dal covid e la guerra esplosa tra Russia e Ucraina, che ha portato per forza di cose all’impossibilità di raggiungere quei mercati. D’altra parte una delle più grandi sorprese sul mercato dello scorso anno è stata regalata dal continente africano, che rispetto al 2021 ha avuto un aumento di vendite del 5,5%, soprattutto grazie all’aiuto della regione del Sudafrica, che rappresenta su tutto il territorio oltre il 44% del mercato totale. Un calo importante invece è stato rilevato in Europa, che scende del 4,1%, con 488 mila veicoli in meno registrati rispetto all’anno precedente. I cinque maggiori mercati chiudono quasi del tutto l’anno in negativo, con l’ Italia al -9,7%,Francia -7,8%, Spagna -5,4% e Regno Unito -2%. Unica eccezione la Germania che invece si ritrova con un aumento del 1,1%, immatricolando oltre 2,5 milioni di auto durante lo scorso anno.