Zara: “Skov Olsen? E’ giovane, non cambierà lui le sorti del Bologna”

“Al momento, non vedo grossi cambiamenti nella parte medio-bassa della classifica. Il Bologna si è mosso, e questo è già qualcosa. Non ha fatto però un mercato eccessivamente qualitativo, siamo più o meno sulla stessa lunghezza d’onda degli ultimi anni. Sono stati presi giocatori potenzialmente importanti in futuro, ma che ora sono solo scommesse. La rosa è più o meno quella dell’anno scorso: il Bologna può ambire al massimo al 12^ posto. Inglese? Voleva tornare a Parma: in questa fascia di squadre, lui è un giocatore in grado di fare la differenza. Anche Spal e Sassuolo hanno fatto bene. Il Genoa invece può contare su Andreazzoli. Al momento però non vedo squadre che abbiano cambiato così tanto da poter fare un salto di qualità”.

Scheda 1 di 3