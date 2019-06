Genoa molto attivo nelle ultime ore di mercato, i rossoblu liguri avrebbero superato il Bologna nella trattativa per assicurarsi le prestazioni di Christian Zapata e sarebbero pronti a mettere sotto contratto l’ex Milan in un’operazione a parametro zero. La firma ufficiale potrebbe avvenire nelle prossime ore secondo Sport Mediaset.

Sembrano quindi sfumare le voci che volevano il centrale vicino alla firma sotto le Due Torri.