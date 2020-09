Vegani verso il Bologna, ecco la formula

Manca poco alla chiusura del passaggio di Edoardo Vergani al Bologna.

L’attaccante dell’Inter dovrebbe essere già a Bologna per le visite mediche e la firma del contratto e sarà un rinforzo per la Primavera di Luciano Zauri che a breve inizierà il campionato di Primavera 1. Vergani è stato capocannoniere all’Inter nell’Under 17 ed è reduce da una stagione non esaltante in Primavera e proverà a rilanciarsi in rossoblù. La formula dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto.