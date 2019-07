Uno sguardo sulle trattative in corso

La possibilità di veder volare Federico Santander in Cina inizialmente era solo una voce, ma giorno dopo giorno la trattativa è diventata più concreta, ci sono stati infatti i primi contatti tra l’agente del paraguaiano e gli interlocutori di mercato del Jiangsu Suning. Il Bologna da parte sua deve fare cassa e Santander non è incedibile, ma i rossoblù non hanno motivo di svendere, la riuscita o meno della trattativa dipenderà da quanto offriranno i cinesi per il suo cartellino e, nel caso la plusvalenza che si genererebbe fosse adeguata, il Bologna sarebbe disposto a cederlo.

Si rinnovano le voci sul giovane talento Skov Olsen, i rossoblù sembrano essere in vantaggio sulle pretendenti, ma non sono esclusi colpi di scena dal momento che l’esterno danese classe 1999 piace a Milan, Sampdoria e alle inglesi Everton e Tottenham. Nella giornata di ieri Carsten Jensen, il ds del Nordsjaelland, ha ammesso che molte squadre sono interessate al giocatore e che trattenerlo sarà difficile.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, per Tomiyasu si attende l’ufficialità, mentre restano gli ultimi dettagli da limare per arrivare al difensore olandese Denswil che nella giornata di domenica è partito con il suo Bruges per il ritiro pre-stagione. Lo riporta il Corriere di Bologna.