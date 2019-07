Un club di serie B sulle tracce di Falletti

Il Livorno di Roberta Breda è alla ricerca di un trequartista e dal momento che la trattativa per Gaetano Castrovilli della Fiorentina è di difficile riuscita, i labronici stanno pensando a Cesar Falletti del Bologna. In alternativa al giocatore del Bologna si sta valutando anche Luca Tremolada del Brescia. Rimane difficile che la trattativa si risolva in tempi brevi, dato che il Livorno potrebbe aspettare la fine del calciomercato per usufruire di un abbassamento dei prezzi. Lo riporta il sito Tuttomercatoweb.com.