Una annata con ampio minutaggio per fare esperienza e rientrare alla base. Per Hamza El Kaouakibi è arrivata l’ufficialità della cessione in prestito al Piacenza per un anno.

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Piacenza Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Hamza El Kaouakibi a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020″.