Tomiyasu anticipa il ritorno dalle vacanze

Voglia di cominciare, voglia di iniziare a lavorare in Italia.

Takehiro Tomiyasu avrebbe dovuto aggregarsi alla squadra dal ritiro di Neustift, ma secondo il Resto del Carlino ha deciso di anticipare il rientro dalle vacanze per essere al lavoro già dal 15 luglio a Castelrotto. Il difensore giapponese ha preso appuntamento all’ambasciata italiana a Tokyo per il weekend, in modo tale da poter ottenere in fretta il permesso di soggiorno lavorativo sportivo e rendersi a disposizione di Sinisa Mihajlovic già da settimana prossima.