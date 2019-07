TMW – Bologna, torna in auge Merola

Torna in voga dalle parti di Casteldebole il nome di Davide Merola. I rossoblu sarebbero pronti a tentare un nuovo affondo per il talento classe 2000 di proprietà dell’Inter. Un paio di settimane fa, sembrava ormai definito il suo passaggio al Bologna, poi però la trattativa si è improvvisamente bloccata. La società bolognese resta però interessata al giocatore ed è pronta a formulare una nuova proposta al club milanese, per portare all’ombra delle Due Torri l’attaccante della Nazionale Under 19, bisognerà però battere la concorrenza della Sampdoria.