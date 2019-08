Bojan Krkic, attaccante classe 1990 ex Milan e Roma si è un po’ perso nel corso della sua carriera. Ma ora vuole rilanciarsi.

Lo spagnolo è stato a visto a Bologna nelle scorse ore, ma non per firmare con la squadra rossoblù. L’ex nazionale Under 21 iberico andrà ai Montreal Impact in Canada. Lo riporta Tuttomercatoweb che ha segnalato la presenza di Krkic in città.