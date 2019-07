Stadio: tre nomi per il centrocampo rossoblu

Continua la ricerca rossoblu del centrocampista che dovrebbe affiancare Erick Pulgar nella mediana del futuro Bologna. Il condizionale ad oggi è d’obbligo, vista la delicata situazione del centrocampista rossoblu.

Ad oggi i tre principali indiziati per rinforzare il reparto mediano dei felsinei sono Pedro Obiang del West Ham, Nicolas Dominguez del Velez e Giannelli Imbula dello Stoke City.

Il favorito resta Obiang, l’usato sicuro che tanto piace a Sabatini, ma servono 12 milioni per portarlo a Bologna, oltre ad un ingaggio importante, per questo motivo non scendono le quote del giovane Dominguez, di proprietà del Velez, giovane di talento che Sabatini tentò di portare in Italia già 2 anni fa. Il prezzo è simile a quello del centrocampista in forza in Inghilterra ma ad con un ingaggio molto inferiore, anche se l’investimento è più rischioso. Più improbabile l’opzione Imbula.

I vertici del club rossoblu si incontreranno oggi, a margine dei test fisici della rosa, per discutere su quale delle tre opzioni virare.

Fonte: il Corriere dello Sport Stadio