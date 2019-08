Stadio – Sabatini cerca di convincere Saputo per un nuovo investimento

Nelle ultime ore ha ripreso quota la voce di un nuovo assalto rossoblù a Christian Kouame.

Diversi quotidiani hanno riportato di una nuova offerta rossoblù recapitata al Genoa: 14 milioni di euro. L’intenzione nascerebbe da una idea: non fare dipendere l’attacco dalla carta di identità di Palacio. Nel mirino Kouame dunque, in alternativa Stepinski. Non solo, il Corriere dello Sport Stadio riporta anche l’intenzione e la richiesta di Sabatini verso Saputo, ovvero di produrre un ultimo investimento in questa sessione di mercato. Non solo attaccanti ma anche centrocampisti, Prcic non scalda tanto, su Hendrix il Bologna si è fatto di nebbia, così riprende quota la pista Dominguez che ha una clausola da 10 milioni.