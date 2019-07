Anche il Corriere dello Sport Stadio dà per fatto l’arrivo di Andreas Skov Olsen al Bologna.

Il titolo odierno ‘Preso Skov Olsen’ – il danese arriva per 6 milioni di euro e firmerà un quinquennale. Per Stadio è un Bologna pieno zeppo di talenti, per Skov Olsen 19 anni e 26 gol in stagione tra campionato e coppa. Il ragazzo dovrebbe ultimare le visite mediche lunedì e poi firmare il contratto. Avrebbe invece già firmato Denswil che dovrà solo essere ufficializzato