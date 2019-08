Stadio: Poche certezze in attacco, si torna sul mercato?

Ci sono tanti dubbi in casa Bologna soprattutto riguardo il reparto offensivo. Rodrigo Palacio brilla, il 38enne sembra aver trovato l’elisir di lunga vita e continua a mettere in riga i compagni di reparto. Ma questo preoccupa la dirigenza rossoblu, che non vuole dipendere da un giocatore ormai a fine corso. Ecco che Sabatini potrebbe chiedere a Saputo nuovi fondi per assicurare a Mihajlovic un nuovo centravanti.

I nomi sulla lista del guru rossoblu non sono cambiati da luglio, Kouamé e Defrel sono in cima alla lista dei desideri. Le due piste sono complicate, il Genoa ha alzato le proprie pretese chiedendo 20 milioni per il centravanti. La corsa al francese invece vede il Bologna molto indietro rispetto alla concorrenza. Si fa spazio invece l’idea Mariusz Stepinski del Chievo, il giocatore piace e il prezzo è abbordabile.

Questa situazione di mercato mette sulla graticola Destro e Santander. I due dovranno dimostrare di valere il rossoblu e convincere la dirigenza oltre a Mihajlovic a puntare su di loro.