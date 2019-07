Stadio – Per Pulgar incontro il 1 Agosto

Il Corriere dello Sport – Stadio nell’edizione odierna riporta che Erick Pulgar è intenzionato a trasferirsi in una piazza più importante, ma a oggi ancora nessuno è disposto a pagare la sua clausola. Un incontro che potrebbe essere risolutivo è fissato per il 1 Agosto. Il Bologna non è preoccupato di questa attesa e continua il pressing su Jorrit Hendrix del Psv.