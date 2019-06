Stadio – Palacio resta

Un altro anno a Bologna per Rodrigo Palacio.

Lo riporta oggi il Corriere dello Sport Stadio, sottolineando come l’attaccante argentino abbia detto sì alla proposta del Bologna, con cui era in parola già da tempo, rifiutando la corte dell’Atalanta di Gasperini che fortemente lo avrebbe voluto per arricchire la panchina. ‘Palacio ha detto sì’ è il titolo odierno di Stadio, respinto l’assalto di Gasperini che lo voleva a Bergamo. Per quanto riguarda l’attaccante il nome di Defrel è il primo della lista.