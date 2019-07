Stadio – Inglese se parte Santander

L’argomento attaccante è passato di moda negli uffici di Casteldebole. Mihajlovic avrebbe dato fiducia al duo Destro-Santander, convinto dalla voglia di riscatto dell’ascolano e dalla continuità di prestazioni del paraguayano. Sembrano quindi definitivamente chiuse le porte ai possibili approdi in rossoblu di Defrel e Kouamé.

Situazione invece leggermente diversa quella di Roberto Inglese, la punta in forza al Napoli resta una possibilità per i rossoblu, anche se per la buona riuscita dell’operazione, dovrebbero verificarsi almeno un paio di condizioni. Uno: Santander ascolti le offerte dalla Cina. Due: Destro perda la fiducia di Sinisa. Oltre a questo gli azzurri dovrebbero abbassare le proprie pretese per il centravanti, con Sabatini e Bigon intenzionati a non salire sopra i 15 milioni di offerta.

Ora come ora la situazione è assolutamente ferma. Il Jiangsu Suning ha inviato un’offerta all’entourage del Ropero, ma la trattativa sarebbe appena agli albori, con nessun movimento concreto verso la sua soluzione. È evidente però che nel caso in cui i cinesi intendessero affondare il colpo per il paraguayano, il Bologna dovrebbe tornare sul mercato. L’obiettivo sarebbe proprio Roberto Inglese, che sarebbe molto felice di prestare servizio agli ordini di Mihajlovic.