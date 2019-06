Stadio – Il guru tira sul prezzo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio si concentra sui possibili innesti offensivi del Bologna. Il titolo è ‘Il guru tira sul prezzo’.

Il neo coordinatore dell’area tecnica considera alte le valutazioni fatte da Napoli e Genoa per Inglese e Kouame: “Il Bologna mette all’angolo i club, cala il valore dei calciatori”. Per Stadio Kouame è il primo obiettivo della lista del Bologna, ma non vengono mollati né l’attaccante azzurro né tanto meno il francese che rientrerà alla Roma. In prima pagina anche le nuove possibili valutazioni: Kouame da 21 milioni a 15, Inglese da 30 a 20, Defrel da 16 a 13. Per quanto riguarda invece il centrocampo, occhi su Prcic dello Strasburgo.