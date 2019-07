Stadio – Il centrocampista lo sceglierà Mihajlovic

Si continua a lavorare per aggiungere un nuovo centrocampista in casa Bologna. I profili attualmente in ballo sono quattro: i due olandesi Hendrix e Rosario, l’argentino Dominguez e il tedesco Rode. Nella giornata di ieri Bigon e Sabatini hanno discusso con Sinisa su quale profilo tentare l’affondo e i due olandesi sono risultati quelli maggiormente apprezzati da entrambe le parti.

I rossoblu continueranno a lavorare su più fronti per regalare al tecnico serbo il centrocampista che tanto desidera. Alla fine sceglierà proprio Mihajlovic il giocatore perfetto per il suo Bologna. La sensazione che circola è che serviranno non meno di 10 milioni per completare la rosa, andando a chiudere il mercato con 65 milioni spesi.