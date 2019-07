Stadio – Destro è l’ultima sfida di Sinisa

E’ Mattia Destro l’ultima sfida di Sinisa Mihajlovic al Bologna.

Lo sostiene l’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio, in riferimento alle strategie di mercato che sono state adattate alle idee di Mihajlovic per quanto riguarda il reparto offensivo. Il tecnico serbo punta su Mattia Destro, a tal punto che avrebbe addirittura detto di no alle ipotesi in entrata Kouame e Defrel. C’è assoluta fiducia in Mattia.

Ora la palla passa all’attaccante che salirà in ritiro a Castelrotto e dovrà dimostrare di essere tornato quello di un tempo, e nella mente di Mihajlovic Destro è il bomber da doppia cifra della squadra. L’attaccante non può più fallire, anche perché Sinisa si è esposto per lui.