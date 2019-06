Sky – Bologna sul giovane Merola

In casa Bologna si lavora anche sui giovani prospetti del futuro. Uno di questi potrebbe arrivare dall’Inter.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Bologna sarebbe molto vicino all’accordo con i nerazzurri per il passaggio in Emilia di Davide Merola. Classe 2000, Merola ha disputato l’ultima stagione nella Primavera nerazzurra con 20 partite giocate in campionato e 7 gol, a cui si aggiungono 6 partite in Uefa Youth League e una rete. Merola ha anche debuttato in prima squadra nella sfida di ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte.