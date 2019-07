Skov Olsen, parla il Ds danese: “Il Bologna? Andreas ci sta pensando, darà una risposta matura”

Dopo il padre, anche lo ”Sportschef for Academy’ del Nordsjelland, Jan Laursen (questa è la carica riportata dal sito ufficiale del club), ha parlato della situazione di Skov Olsen, indeciso sulla firma con il Bologna.

Le parole del dirigente: “Sappiamo che in ballo ci sono tanti soldi, ma le persone vengono prima del denaro – ha affermato – Noi rimaniamo calmi in questa situazione e non pensiamo affatto di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. La nostra volontà sarebbe quella di tenerlo, ma capiamo che ci sono grandi offerte a livello contrattuale per lui. Ora il ragazzo sta pensando ad una delle opzioni disponibili, non in patria ma all’estero. Il Bologna? Sì avevamo permesso al ragazzo di andare là, lui è giovane e ora sta prendendo una decisione importante. Ci vorrà del tempo e noi lo comprendiamo, tra l’altro siamo sicuri che lui risponderà in modo maturo e noi non avremo problemi se vorrà continuare con il Nordsjelland”.

