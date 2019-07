Skov Olsen al Bfc, ecco le cifre

Grande colpo in casa Bologna. I rossoblù si apprestano ad ufficializzare il quinto arrivo di questa sessione estiva di mercato.

Anche per il Resto del Carlino è fatta per l’arrivo in rossoblù di Andreas Skov Olsen, 19 anni, talento del Nordsjelland. Il Bologna ha battuto la concorrenza di Bayern Monaco, Tottenham, Benfica e Real Sociedad, anche grazie alla volontà del giocatore che ha scelto il rossoblù non sentendosi ancora pronto per la Premier League. Il danese arriva in Emilia per una cifra di circa 6 milioni di euro più bonus e un contratto di 5 anni a 800mila euro a stagione.