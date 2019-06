Si attende solo l’ufficialità per Tomiyasu e Denswil

Dopo l’arrivo di Mattia Bani dal Chievo, il reparto difensivo è in procinto di accogliere due pedine importanti per le ambizioni del Bologna: per l’arrivo di Tomiyasu e Denswil manca infatti solo l’ufficialità. Il difensore giapponese nelle scorse ore ha già sostenuto le visite mediche di rito e già domani, giorno in cui si entra nel nuovo periodo di bilancio, il Bologna potrebbe annunciarne l’arrivo. Sono momenti importanti anche per la trattativa che porterà Stefano Denswil alla corte di Mihajlovic: l’accordo con il Bruges è già stato trovato, mancano solo da limare alcuni dettagli dal punto di vista contrattuale. Il Bologna intende concludere la trattativa in un tempo breve dal momento che sul difensore olandese si corre il rischio di un inserimento da parte di squadre francesi e inglesi. Lo riporta il Corriere di Bologna.