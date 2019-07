Schalke 04-Bologna, occasione per il giovane Kingsley

Dopo la sconfitta con il Colonia, il Bologna sfiderà oggi lo Schalke 04 per la seconda amichevole in Austria. Tra i vari problemi, mister Taniga dovrà letteralmente reinventare il centrocampo. All’assenza di Pulgar – il cui futuro è ancora molto incerto – si devono aggiungere gli infortuni di Dzemaili e Schouten. Settimana scorsa sono scesi in campo Nagy e Svanberg in mediana, poi Donsah. Nessuno di loro però ha convinto. La buona notizia però è che oggi rientra Poli.

La novità, invece, è che al suo fianco ci sarà il giovane Michael Kingsley. Rientrato quest’estate dal prestito al Perugia, ha fatto vedere buone cose in questo ritiro. L’anno scorso in Serie B ha totalizzato 25 presenze, 1 gol e 3 assist. Il centrocampista nigeriano sarà in campo dal primo minuto contro i tedeschi, fortemente intenzionato a giocarsi le sue chance per rimanere in Emilia. I rossoblu stanno valutano un nuovo prestito, ma viste le problematiche a centrocampo non è da escludere che il classe 1999 rimanga a Bologna.