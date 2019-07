Pulgar in Italia tra mercoledì e giovedì, ma non ci sono novità

Questa sarà la settimana del ritorno di Erick Pulgar in Italia.

Il mediano cileno, come noto, ha rilasciato alcune dichiarazioni in patria che sembrano lasciar presagire ad una partenza, ma in realtà ad oggi non ci sarebbero novità di mercato. Pulgar dovrebbe rientrare tra mercoledì e giovedì e con il suo procuratore parlare con il Bologna per un aggiornamento della situazione. Su di lui principalmente il Siviglia e qualche club di Premier, mentre nelle ultime ore si è parlato di Toro e Fiorentina in Italia, ma in questo caso bisognerebbe capire se per Pulgar rappresentano quel salto di qualità da lui cercato. Il Bologna è tranquillo, consapevole che ad oggi nessuno avrebbe coperto la clausola rescissoria – probabilmente da pagare in unica rata – e del fatto che non vuole andare oltre la metà agosto per la cessione del ragazzo, per poi ritrovarsi con l’acqua alla gola nella ricerca di un sostituto. Arrivando in Italia tra mercoledì e giovedì, è difficile che Pulgar possa salire in Austria per l’ultima parte di ritiro.

m.m