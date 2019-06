Prcic per il dopo-Donsah

Il Bologna è al lavoro per rinforzare la propria rosa anche nelle sue seconde linee. In questo senso i rossoblu avrebbero già da qualche giorno sondato il centrocampista del Levante Sanjin Prcic. Il bosniaco, l’anno scorso in forza allo Strasburgo, sarebbe il profilo ideale per rinforzare la mediana rossoblu: il 25enne conosce il campionato italiano (ex Torino e Perugia), può giocare sia in situazioni di centrocampo folto, che in una zona più spoglia di campo, oltre ad essere a volte efficace in zona gol, l’anno scorso 2 reti in 29 presenze in Francia.

La valutazione del club spagnolo è di circa 4 milioni, una cifra abbordabile per i felsinei che hanno anche il benestare del proprio allenatore e sono pronti a sferrare un’offensiva per il giocatore.