Pistocchi: “Se fossi nel Napoli avrei già preso Pulgar”

Per Maurizio Pistocchi il Napoli farebbe un affare a prelevare Erick Pulgar. Lo ha affermato lo stesso giornalista esperto di mercato nel corso di una intervista effettuata a Radio Marte. Per il collega, la bassa clausola rescissoria sarebbe decisamente invitante per chi fosse interessato a prenderlo.

“A me Pulgar piace molto – ha affermato – Può giocare mediano basso nel 4-3-3 e in un centrocampo a due, ha personalità, statura e tecnica. Lo considero un giocatore importante e ha una clausola ridicola. Fossi nel Napoli lo avrei già preso”.